Elenchi regionali per il ruolo | può iscriversi chi ha superato un concorso ordinario dal 2020 Punteggio prova scritta + prova orale no titoli Informativa al Ministero

Sono stati definiti i requisiti per l’iscrizione agli elenchi regionali per il ruolo, che consentiranno assunzioni a partire dal 2026/27. Possono iscriversi coloro che hanno superato un concorso ordinario dal 2020, con punteggio combinato di prova scritta e orale, senza necessità di titoli aggiuntivi. La bozza del decreto è stata discussa in una riunione al Ministero.

