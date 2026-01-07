Gialli d' autore e horror punk la Tenda riparte con due serate d' eccezione

La Tenda di Modena riparte con due serate dedicate ai generi gialli d'autore e horror punk. Lo spazio culturale del Comune di Modena propone un fine settimana in cui musica e narrazione si incontrano, offrendo un’occasione di confronto e intrattenimento per gli appassionati. Un’occasione per riscoprire l’importanza di momenti culturali capaci di stimolare l’immaginazione e il dialogo, nel rispetto della tradizione e dell’innovazione.

Musica e parola tornano a intrecciarsi alla Tenda, lo spazio culturale del Comune di Modena che apre il nuovo anno con un fine settimana denso di suggestioni, attraversato dal racconto, dall'immaginazione e dall'energia della musica dal vivo.Il primo appuntamento è venerdì 9 gennaio alle 18.30.

