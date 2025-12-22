Corso di improvvisazione teatrale - Una domenica al mese!

Corso di improvvisazione teatrale - Una domenica al mese! Vuoi imparare a improvvisare ma durante la settimana non hai neanche il tempo di respirare? Allora questo è il corso che fa per te. Si tratta di incontri mensili dedicati a sviluppare le capacità di ascolto, spontaneità e comunicazione, in un ambiente sereno e informale. Un’occasione per scoprire il teatro in modo semplice e senza pressioni.

