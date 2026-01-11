Bayer licenzia a Milano una lavoratrice | A 55 anni temo di non garantire un futuro ai miei figli

Bayer ha annunciato 49 licenziamenti collettivi presso la propria sede di Milano, tra cui quello di una dipendente di 55 anni. La lavoratrice esprime preoccupazione per il futuro e la possibilità di garantire stabilità ai propri figli. La decisione riguarda un numero consistente di lavoratori e solleva questioni sulla gestione delle risorse umane e l’impatto sociale di tali provvedimenti.

