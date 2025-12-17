Sharon Gusberti 40 anni dopo la III C | Mi scrivevo le battute sulle mani ma non mi sentivo attrice
A 40 anni dalla celebre interpretazione di Sharon Zampetti in I Ragazzi della III C, Sharon Gusberti condivide i ricordi di quegli anni e le sfide vissute. In questa intervista, rivela i dettagli meno noti del suo percorso e il rapporto con il personaggio che l’ha resa famosa, riflettendo su come quegli anni abbiano plasmato il suo percorso personale e professionale.
Sharon Gusberti, l'attrice che interpretò Sharon Zampetti ne I Ragazzi della III C, racconta a Fanpage.it la sua storia: dal provino saltato all'ultimo che le spalancò le porte della serie, al successo improvviso che la costrinse a indossare una parrucca per uscire di casa. "Diciotto milioni di spettatori a puntata, non potevo più girare per strada". 🔗 Leggi su Fanpage.it
