Sharon Gusberti 40 anni dopo la III C | Mi scrivevo le battute sulle mani ma non mi sentivo attrice

A 40 anni dalla celebre interpretazione di Sharon Zampetti in I Ragazzi della III C, Sharon Gusberti condivide i ricordi di quegli anni e le sfide vissute. In questa intervista, rivela i dettagli meno noti del suo percorso e il rapporto con il personaggio che l’ha resa famosa, riflettendo su come quegli anni abbiano plasmato il suo percorso personale e professionale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.