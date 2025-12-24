Perché insegnare l’Intelligenza Artificiale nelle scuole? Migliora l’insegnamento e l’apprendimento promuove inclusione e prepara al mondo del lavoro Lo studio

Nel sesto volume dell’ Agile Collection of Information, pubblicato da European Schoolnet nel dicembre 2025, viene fotografato l’atteggiamento con cui 23 sistemi scolastici europei stanno affrontando l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei contesti educativi. Una delle sezioni centrali del rapporto si concentra sulle ragioni e sugli scopi che spingono le autorità educative a considerare l’IA un nodo strategico. Non si tratta di una scelta meramente tecnologica. I motivi si articolano su diversi livelli e si legano, più che a strumenti, a visioni di futuro. L'articolo Perché insegnare l’Intelligenza Artificiale nelle scuole? Migliora l’insegnamento e l’apprendimento, promuove inclusione e prepara al mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

