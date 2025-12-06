Arriva la riforma di Salvini sull' edilizia | le nuove regole sulle sanatorie per le case

Dopo il decreto Salva casa del 2024 il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sblocca un altro provvedimento sull'edilizia fermo da mesi sul tavolo di Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega per la riforma del testo unico del 2001. Un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Arriva la riforma di Salvini sull'edilizia: ecco le nuove regole sulle sanatorie per le case ift.tt/F3PxyVm Vai su X

La separazione delle carriere viene venduta come riforma risolutiva, ma il nodo vero resta nelle indagini preliminari. Al giudice arriva un fascicolo già chiuso e fatica a esercitare un controllo reale - facebook.com Vai su Facebook

Arriva la riforma di Salvini sull'edilizia: ecco le nuove regole sulle sanatorie per le case - Via libera al disegno di legge che interviene sul testo unico del settore. Riporta today.it

Riforma edilizia, da silenzio-assenso a sanatoria veloce per abusi “storici”: cosa prevede - assenso a sanatoria veloce per abusi “storici”: cosa prevede ... Si legge su tg24.sky.it

Arriva la riforma dell’edilizia: sul piatto digitalizzazione, sanatorie agevolate per abusi storici e più "silenzio assenso" - Tra gli obiettivi del ddl ci sono riduzione dei tempi burocratici, il chiarire le competenze tra Stato e Regioni e introdurre procedure digitali più snelle, ma l'opposizione va all'attacco. Come scrive today.it

Sanatoria edilizia 2026: cosa cambia con il ddl Salvini e perché divide la politica - assenso, digitalizzazione e una possibile sanatoria per abusi storici, scatenando un duro confronto politico tra maggioranza e opposizione. tag24.it scrive

Edilizia, arriva riforma del codice e sanatoria abusi storici - Arriva la riforma del codice dell'Edilizia e delle costruzioni, con un disegno di legge delega, che secondo la bozza in circolazione si compone di 5 articoli. Scrive lapresse.it

Edilizia, al via la riforma: sarà più facile sanare gli abusi prima del 1967. Scontro con le opposizioni sul federalismo fiscale - Mentre l’esame della manovra procede a rilento in commissione al Senato, dove l’inizio delle votazioni degli emendamenti è previsto non prima della prossima settimana, si apre due fronti con le opposi ... corriere.it scrive