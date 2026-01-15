Auditorium Calipari oltre 10 milioni per restituire alla città uno spazio strategico dopo il crollo del 2020

L’Auditorium Calipari di Reggio Calabria riceve oltre 10 milioni di euro per il suo restauro, volto a ripristinare uno spazio culturale e istituzionale di rilievo dopo il crollo del 2020. Il progetto, presentato a Palazzo Campanella, mira a restituire alla città e alla regione un luogo di importanza strategica, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla ripresa delle attività pubbliche e culturali.

Oltre 10 milioni e mezzo di euro per restituire a Reggio Calabria e all’intera regione uno dei suoi spazi istituzionali e culturali più rappresentativi: è questa la cifra che accompagna il progetto di ricostruzione dell’auditorium Nicola Calipari, presentato ufficialmente a Palazzo Campanella nel corso di una conferenza stampa. Un investimento rilevante, non solo sotto il profilo economico, ma soprattutto simbolico: sicurezza, modernità e apertura alla comunità sono le parole chiave di un’opera destinata a segnare una nuova fase per la “Casa dei Calabresi”. L’auditorium Calipari tornerà a vivere dopo il drammatico crollo del 31 luglio 2020, quando il tetto della struttura collassò improvvisamente nel pomeriggio, un evento che scosse profondamente l’istituzione e la città, fortunatamente senza conseguenze per le persone, poiché la sala era vuota. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

