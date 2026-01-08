Decaro prima sera da presidente | riunione per misure urgenti sulle liste d’attesa nella sanità Regione Puglia ieri pomeriggio la proclamazione

Ieri pomeriggio, Antonio Decaro ha annunciato la sua prima riunione come presidente della Regione Puglia, focalizzata sull’adozione di misure urgenti per ridurre i tempi di attesa nelle prestazioni sanitarie. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale, garantendo tempi più rapidi per i cittadini. Questo incontro rappresenta un passo importante per affrontare le criticità delle liste d’attesa e promuovere interventi concreti nel settore sanitario pugliese.

Scriveva ieri sera Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie. Riunione stasera in presidenza. Ce la metteremo tutta per varare il provvedimento nei primi giorni di lavoro.

Leggi anche: Sanità, visita di Decaro al presidio di Noci: “l’unico modo per conoscere i problemi è guardarli da vicino” Per il neoeletto presidente della Regione Puglia è prioritario l'abbattimento delle liste di attesa

Taranto: musica per i pazienti oncologici del "Moscati"

