La Fiamma Olimpica e Paralimpica attraversa Messina | percorso e cambi alla circolazione

Messina si prepara ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica di Milano Cortina 2026, previsto per venerdì 19 dicembre. Un momento di grande emozione e festa che coinvolge tutta la città, con modifiche alla viabilità e cambiamenti temporanei alla circolazione per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento del percorso.

© Messinatoday.it - La Fiamma Olimpica e Paralimpica attraversa Messina: percorso e cambi alla circolazione Messina si prepara ad accogliere il Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica di Milano Cortina 2026, in programma domani, venerdì 19 dicembre. In vista dell'evento, con partenza prevista alle ore 14.40, l'Amministrazione comunale ha disposto una serie di provvedimenti temporanei sulla.

La fiamma olimpica arriva ad Ancona: ecco quando, il percorso e gli eventi - Importante appuntamento presentato in conferenza stampa Ad Ancona il 4 gennaio 2026 arriva la Fiamma Olimpica, accesa a Olimpia (Grecia), che sta attraversando l'Italia, percorrendo oltre 12. youtvrs.it

Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 22 a Taranto - Scopri il percorso, le città coinvolte, gli orari di passaggio della Torcia e i nomi di tedofore e tedofo ... olympics.com

La Fiamma Olimpica arriva oggi a Priolo per la tappa numero 13 del percorso verso i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Staffetta con 40 tedofori e viabilità interessata #MilanoCortina2026 - facebook.com facebook

