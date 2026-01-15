Monza danneggiarono il Ponte dei Leoni | identificati 4 ragazzi minorenni I genitori pagheranno il conto

A Monza, quattro minorenni sono stati identificati per aver danneggiato il Ponte dei Leoni, dopo aver fatto saltare un petardo nella bocca di uno dei leoni. I genitori degli autori saranno chiamati a risarcire i danni causati. L’intervento si inserisce nelle operazioni di tutela e preservazione del patrimonio storico della città. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare i beni culturali e di intervenire prontamente in caso di danni.

Monza, 15 gennaio 2026 – Avevano infilato un petardo nella bocca di uno dei leoni facendolo saltare e danneggiandolo pesantemente. E nel mentre avevano filmato tutto. Ma l'idea di postare tutto sui social per farsi belli gli si è ritorta contro: quattro ragazzini sono stati individuati in qualità di autore del gesto. Sono tutti e quattro minorenni nonché ritenuti responsabili del grave danneggiamento del monumento sul Ponte dei Leoni, avvenuto nelle prime ore del 1° gennaio. I giovani, di nazionalità italiana, risiedono nel territorio di Monza e della Brianza. Sfregiato il leone di marmo simbolo di Monza, caccia ai vandali di Capodanno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

