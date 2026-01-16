È stato fermato un tir con un carico di cocaina da 20 milioni di euro

Nella provincia di Bergamo e Brescia, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 160 chili di cocaina nascosti all’interno di un tir, con un valore stimato di circa 20 milioni di euro. L’operazione rientra in un’indagine più ampia contro il traffico di droga, contribuendo a contrastare efficacemente il fenomeno.

Oltre 160 chilogrammi di cocaina nascosti all’interno di un tir: è il bilancio di un maxi sequestro messo a segno dalla Guardia di Finanza tra le province di Bergamo e Brescia. L’operazione si è conclusa con l’arresto di due persone e il sequestro di un carico che, una volta immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 20 milioni di euro. Il blitz è scattato durante una serie di controlli mirati nelle principali aree industriali delle due province, zone ritenute strategiche per i traffici illeciti. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia hanno notato movimenti sospetti attorno a un autoarticolato fermo in un comune della Bergamasca. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Assalto al tir, sequestrato conducente: via con un carico d'olio da 300mila euro

Leggi anche: Trezzano, carico di droga dall’estero: fermato tir con 480 kg di hashish, tre arresti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Controlli della Polizia Locale a Bari, scoperto tir con tachigrafo manomesso: sanzioni per autista.

L'uomo è un quarantaduenne romano: è stato fermato con fuochi d'artificio e artifizi pirotecnici nel bagagliaio facebook

L’attore turco Can Yaman è stato fermato e poi rilasciato nell’ambito di un’indagine sul traffico e consumo di droga che coinvolge vip e personaggi noti di Istanbul, come riportato dai media turchi. Durante un blitz della polizia in nove night club della città, Ya x.com