Trezzano carico di droga dall’estero | fermato tir con 480 kg di hashish tre arresti
I militari hanno scoperto un “doppio-fondo” all’interno dell’autoarticolato, compatibile con le dimensioni del carico trasportato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Droga: Carabinieri arrestano tre narcotrafficanti e sequestrano 489 chili a Trezzano (Mi) - Nel corso della notte del 4 dicembre, a Trezzano sul Naviglio, i Carabinieri della Compagnia di Corsico, con il supporto delle ... Scrive agenzianova.com
Trezzano, intercettato camion con un carico di 480 chili di hashish: tre arresti - I carabinieri hanno notato l’autoarticolato procedere con manovre sospette e accedere in un capannone, seguito pochi istanti dopo da un furgone ... Segnala ilgiorno.it
Traffico internazionale di droga: tre arresti a Trezzano sul Naviglio e 480 kg di hashish sequestrati - I carabinieri hanno trovato oltre 100 buste termosigillate, ciascuna contenente circa 4,5 kg di hashish su di un autoarticolato con targa spagnola ... Da legnanonews.com
Droga addosso, nell’auto e in casa: arrestato dalla squadra mobile - Trezzano Rosa, 10 novembre 2025 – Sequestro “matrioska” di droga ai danni di un quarantaseienne italiano, bloccato mentre viaggiava su un’utilitaria imbottita di stupefacenti. Segnala ilgiorno.it