Assalto al tir sequestrato conducente | via con un carico d' olio da 300mila euro

Una rapina dal bottino ingente è avvenuta questa mattina - 1 dicembre - ai danni di un autotrasportatore che stava percorrendo la Strada Regionale 6, nei pressi di Canosa di Puglia,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Assalto al tir, sequestrato conducente: via con un carico d'olio da 300mila euro

