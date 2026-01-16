È sempre cartabianca delirio-Dalla Palma su Trump | Ha problemi ai capelli come tutti i dittatori

Diego Dalla Palma commenta con schiettezza Donald Trump, sottolineando i suoi problemi ai capelli, come quelli di molti dittatori. Durante la trasmissione E' sempre CartaBianca su Rete 4, il noto make-up artist ha espresso chiaramente le sue opinioni, rivelando un punto di vista personale senza filtri. La sua posizione, diretta e senza appello, offre un’interpretazione più umana e meno mediatica del controverso ex presidente statunitense.

Lo mette subito in chiaro, Diego Dalla Palma: «Io penso a qualsiasi cosa negativa di Trump». Perlomeno, i telespettatori di E' sempre CartaBianca su Rete 4 sapranno che il truccatore delle dive e make-up artist non è proprio un campione di imparzialità. Stadi fatto che l'ospite di Bianca Berlinguer si abbandona in una lunga disamina sulla politica internazionale (addirittura!) regalando qualche chicca di dubbio gusto. «Io credo che insieme a Putin siano le due persone in assoluto, poi c'è qualcun altro.», riconosce Dalla Palma riguardo al presidente Usa. «Trump è tutto quello che io detesto in una persona, è arrogante, insolente, ma guardi Bianca, ci vuole poco a conoscerli i dittatori.

