Stavolta sono d’accordo con Landini Feltri choc a È sempre Cartabianca | tutti a bocca aperta

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di “È sempre Cartabianca”, Vittorio Feltri ha sorpreso il pubblico e gli ospiti esprimendo un parere inaspettato, dichiarandosi d’accordo con Landini. La sua posizione, solitamente critica e polemica, ha suscitato shock e discussioni tra coloro che lo ascoltavano, evidenziando un momento di confronto insolito e inatteso.

stavolta sono d8217accordo con landini feltri choc a 200 sempre cartabianca tutti a bocca aperta

© Thesocialpost.it - “Stavolta sono d’accordo con Landini”. Feltri choc a È sempre Cartabianca: tutti a bocca aperta

Il giornalista Vittorio Feltri, noto per le sue posizioni spesso taglienti e controcorrente, ha espresso un parere che ha destato sorpresa durante la sua partecipazione al programma “È sempre Cartabianca” su Rete4, condotto da Bianca Berlinguer. La sua inaspettata convergenza di vedute con il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, su una specifica vicenda lavorativa ha costituito il fulcro di un dibattito acceso, subito dopo essere stato protagonista di un vivace scambio con uno studente universitario. L’episodio che ha catalizzato l’attenzione riguarda i controversi “test del carrello” adottati da un’azienda della grande distribuzione, che hanno portato al licenziamento di alcuni dipendenti. Thesocialpost.it

Leggi anche: Feltri ‘scioccato’ a E’ sempre Cartabianca: “Sono d’accordo con Landini”

Leggi anche: Iacchetti torna a E’ sempre Cartabianca dopo la lite: “Non sono un violento”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.