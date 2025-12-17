Stavolta sono d’accordo con Landini Feltri choc a È sempre Cartabianca | tutti a bocca aperta

Durante la puntata di “È sempre Cartabianca”, Vittorio Feltri ha sorpreso il pubblico e gli ospiti esprimendo un parere inaspettato, dichiarandosi d’accordo con Landini. La sua posizione, solitamente critica e polemica, ha suscitato shock e discussioni tra coloro che lo ascoltavano, evidenziando un momento di confronto insolito e inatteso.

Il giornalista Vittorio Feltri, noto per le sue posizioni spesso taglienti e controcorrente, ha espresso un parere che ha destato sorpresa durante la sua partecipazione al programma "È sempre Cartabianca" su Rete4, condotto da Bianca Berlinguer. La sua inaspettata convergenza di vedute con il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, su una specifica vicenda lavorativa ha costituito il fulcro di un dibattito acceso, subito dopo essere stato protagonista di un vivace scambio con uno studente universitario. L'episodio che ha catalizzato l'attenzione riguarda i controversi "test del carrello" adottati da un'azienda della grande distribuzione, che hanno portato al licenziamento di alcuni dipendenti.

