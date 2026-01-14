Le donne di Trump uomini malvagi in corpi femminili il giudizio di Dalla Palma a E’ sempre Cartabianca
Nel dibattito pubblico, alcune opinioni suscitano riflessioni approfondite. Recentemente, Dalla Palma ha commentato le donne dell'amministrazione Trump, paragonandole a
(Adnkronos) – Le donne dell'amministrazione di Donald Trump ricordano "attrici porno degli anni '70". E' il giudizio che Diego Dalla Palma, "studioso di bellezza", esprime a E' sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. "Sono uno studioso di bellezza, io nonostante la mia età continuo a studiare e a cercare di capire cosa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
