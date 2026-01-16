È morto Tony Dallara voce simbolo della canzone italiana degli anni Cinquanta

È deceduto Tony Dallara, noto cantante italiano degli anni Cinquanta e Sessanta. Con la sua voce, ha contribuito a definire un’epoca della musica italiana, lasciando un patrimonio di brani che hanno segnato la storia musicale del Paese. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura importante nel panorama musicale italiano, testimone di un’epoca di grande trasformazione culturale.

Tony Dallara, nome d’arte di Antonio Lardera, si è spento all’età di 89 anni. Il suo percorso artistico resta indissolubilmente legato a una lunga stagione di brani entrati nella memoria collettiva, capaci di accompagnare e interpretare il cambiamento del gusto musicale italiano tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta. Canzoni come “Come prima”, “Romantica”, “Ti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - È morto Tony Dallara, voce simbolo della canzone italiana degli anni Cinquanta Leggi anche: Morto Tony Dallara, l’urlatore della canzone italiana. Aveva 89 anni Leggi anche: Musica: addio a Tony Dallara, con "Romantica" cambiò la canzone italiana Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tony Dallara morto, il cantante di "Come prima" aveva 89 anni: vinse Sanremo nel 1960 con "Romantica" - Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, ... ilmattino.it

E' morto Tony Dallara, da 'Come prima' a 'Romantica' cambiò la canzone italiana - Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi all'età di 89 anni. adnkronos.com

È morto Tony Dallara: aveva 89 anni - Il cantante di Come Prima e Romantica ha vinto Sanremo nel 1960 in coppia con Renato Rascel. lettera43.it

Il suo vero nome era Quintino Marucci, nato ad Alberona ( #Foggia ). Oggi, #15gennaio 1991 in #NewJersey muore Tony Slydini, uno dei più grandi illusionisti al mondo. #AccaddeOggi . x.com

Il 15 Gennaio 1991 in New Jersey muore Tony Slydini, uno dei più grandi illusionisti al mondo: era foggiano. Il suo vero nome era Quintino Marucci, nato l'1 Settembre 1901 ad Alberona; a Foggia, dove si trasferì, trascorse i primi anni della sua vita. Si spense, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.