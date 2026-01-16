E’ morto Tony Dallara il cantante di Romantica

È scomparso Tony Dallara, celebre cantante italiano noto per la sua interpretazione di “Romantica”. Nato nel 1934, Dallara ha contribuito in modo significativo alla musica italiana degli anni '50 e '60, lasciando un’eredità duratura. La sua voce e il suo stile sono stati parte integrante della cultura musicale del nostro paese. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama musicale italiano.

Roma, 16 gen. (askanews) – È morto Tony Dallara all’età di 89 anni. A darne notizia è stato il Nuovo Imaie con un messaggio pubblicato su X: “Caro Tony, eri uno dei cosiddetti urlatori e hai segnato la storia della musica italiana. Non ti dimenticheremo”. Nato a Campobasso nel 1936, Tony Dallara è stato una figura centrale del rinnovamento della canzone italiana tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta. Considerato il “re degli urlatori”, esplose nel 1958 con Come prima, brano destinato a diventare un classico della musica leggera: vendette oltre 300 mila copie in poche settimane ed è rimasto nel tempo un riferimento anche per il mondo della pubblicità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: E’ morto Tony Dallara, il cantante di “Romantica” e “Come prima” Leggi anche: È morto Tony Dallara, il cantante di “Come Prima” e “Romantica” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tony Dallara è morto a 89 anni, rivoluzionò la canzone italiana - Tony Dallara, il pioniere degli " urlatori " che rivoluzionò la canzone italiana, è morto oggi all'età di 89 anni. msn.com

E’ morto Tony Dallara, il cantante di “Romantica” e “Come prima” - Nato a Campobasso il 30 giugno 1936 con il nome di Antonio Lardera, Dallara divenne celebre alla fine degli anni Cinquanta come uno dei p ... toscanamedianews.it

È morto Tony Dallara, il cantante di "Romantica" aveva 89 anni - Venerdì 16 gennaio 2026 a 89 anni è morto Tony Dallara, nome d'arte di Antonio Lardera, cantante simbolo della musica leggera italiana tra gli anni '50 e '60. msn.com

E’ morto a 89 anni Tony Dallara, addio alla voce di “Romantica” e “Come prima”

È morto Tony Dallara, Addio all'autore di "Romantica" - facebook.com facebook

È morto il cantante Tony Dallara, noto soprattutto per le canzoni “Come prima” e “Romantica” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.