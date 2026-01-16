E’ morto Tony Dallara il cantante di Romantica e Come prima

È deceduto Tony Dallara, cantante noto per brani come “Romantica” e “Come prima”. Nato a Campobasso nel 1936, Dallara ha segnato la musica italiana degli anni ‘50 e ‘60 contribuendo a innovare lo stile vocale con un approccio più energico e moderno. La sua carriera ha influenzato generazioni di interpreti e resta un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale.

ROMA (ITALPRESS) – E' morto, all'età di 89 anni, Tony Dallara. Nato a Campobasso il 30 giugno 1936 con il nome di Antonio Lardera, Dallara divenne celebre alla fine degli anni Cinquanta come uno dei primi e più rappresentativi "urlatori", termine con cui venivano indicati quei giovani interpreti che rompevano con la tradizione melodica classica per abbracciare uno stile più energico e moderno. Il successo arrivò nel 1957 con "Come prima", una canzone destinata a entrare nella storia della musica italiana. Sull'onda di questo successo, Dallara divenne uno dei volti più popolari della scena musicale nazionale.

