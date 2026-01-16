È morto Tony Dallara il cantante di Come Prima e Romantica

È deceduto Tony Dallara, noto cantante italiano autore di successi come “Come Prima” e “Romantica”. Nato a Campobasso nel 1936, ha trascorso l’infanzia a Milano, dove ha iniziato la sua carriera musicale. Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, aveva 88 anni. La sua musica ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale italiano.

Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi (venerdì) all'età di 88 anni. Era nato a Campobasso il 30 giugno del 1936 e si era poi trasferito da bambino a Milano, dove è cresciuto.I suoi principali successiNella sua carriera è stato protagonista della musica leggera. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

