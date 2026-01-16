È scomparso a 89 anni Tony Dallara, noto interprete di brani come

Musica italiana in lutto: è morto a 89 anni Tony Dallara. Lo annuncia su X il Nuovo Imaie con un messaggio di cordoglio. “Caro Tony – si legge – eri uno dei cosiddetti urlatori e hai segnato la storia della musica italiana. Non ti dimenticheremo “. ADDIO A TONY DALLARA Caro Tony, eri uno dei cosiddetti urlatori ed hai segnato la storia della musica italiana. Non ti dimenticheremo. Ciao Tony?? pic.twitter.comYTssrJAy9L — NUOVO IMAIE (@NUOVOIMAIE) January 16, 2026 Chi era Tony Dallara. Molisano di Campobasso, dov’era nato il 30 giugno 1936, Antonio Lardera (questo il suo nome di battesimo) aveva ottenuto il successo con il brano ‘ Come prima ‘ sul finire degli anni 50. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - È morto Tony Dallara, il cantante di ‘Romantica’ e ‘Come Prima’ aveva 89 anni

