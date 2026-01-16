È morto Tony Dallara il cantante di ‘Romantica’ e ‘Come Prima’ aveva 89 anni
È scomparso a 89 anni Tony Dallara, noto interprete di brani come
Musica italiana in lutto: è morto a 89 anni Tony Dallara. Lo annuncia su X il Nuovo Imaie con un messaggio di cordoglio. “Caro Tony – si legge – eri uno dei cosiddetti urlatori e hai segnato la storia della musica italiana. Non ti dimenticheremo “. ADDIO A TONY DALLARA Caro Tony, eri uno dei cosiddetti urlatori ed hai segnato la storia della musica italiana. Non ti dimenticheremo. Ciao Tony?? pic.twitter.comYTssrJAy9L — NUOVO IMAIE (@NUOVOIMAIE) January 16, 2026 Chi era Tony Dallara. Molisano di Campobasso, dov’era nato il 30 giugno 1936, Antonio Lardera (questo il suo nome di battesimo) aveva ottenuto il successo con il brano ‘ Come prima ‘ sul finire degli anni 50. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Tony Dallara, morto il cantante di "Come Prima" e "Romantica": aveva 89 anni
Leggi anche: Tony Dallara morto, il cantante di "Come prima" aveva 89 anni: vinse Sanremo nel 1960 con "Romantica"
Tony Dallara morto, il cantante di "Come prima" aveva 89 anni: vinse Sanremo nel 1960 con "Romantica" - Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, ... ilmattino.it
E' morto Tony Dallara, da 'Come prima' a 'Romantica' cambiò la canzone italiana - Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi all'età di 89 anni. adnkronos.com
Morto Tony Dallara, aveva 89 anni. Malattia, carriera e il trionfo a Sanremo 1960 - Tony Dallara morto a 89 anni Il mondo della musica leggera italiana saluta piange Tony Dallara, scomparso oggi, venerdì 16 gennaio, ... televisionando.it
Il suo vero nome era Quintino Marucci, nato ad Alberona ( #Foggia ). Oggi, #15gennaio 1991 in #NewJersey muore Tony Slydini, uno dei più grandi illusionisti al mondo. #AccaddeOggi . x.com
Il 15 Gennaio 1991 in New Jersey muore Tony Slydini, uno dei più grandi illusionisti al mondo: era foggiano. Il suo vero nome era Quintino Marucci, nato l'1 Settembre 1901 ad Alberona; a Foggia, dove si trasferì, trascorse i primi anni della sua vita. Si spense, - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.