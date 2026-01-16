È morto l' avvocato De Tommasi il cordoglio dell' amministrazione reggina

L'amministrazione di Reggio Calabria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Mario De Tommasi, figura stimata nel settore legale. La sua morte rappresenta una perdita per la comunità locale, che riconosce il suo contributo professionale e umano. Un omaggio a un professionista che ha lasciato un'impronta significativa nel panorama giuridico della città.

Sta suscitando profonda tristezza in città la scomparsa dell’avvocato Mario De Tommasi, stimato professionista reggino.L’amministrazione comunale e il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia hanno inviato una nota, esprimendo profondo cordoglio.“La scomparsa dell’avvocato De Tommasi – ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

