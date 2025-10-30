Giancarlo Rustichelli è morto il cordoglio dell' amministrazione comunale di Lugo

Lugo (Ravenna), 30 ottobre 2025 - Cordoglio, da parte dell’ amministrazione comunale di Lugo, per la scomparsa, avvenuta oggi del concittadino Giancarlo Rustichelli. Nato a Lugo nel 1948, dopo una intensa vita professionale vissuta in diverse parti del mondo, rientrò nella cittadina romagnola nel 2009, dedicandosi al volontariato culturale orientato alla ricerca di aspetti di storia della città e dei suoi abitant i, in particolare esaminando percorsi genealogici e affinità antroponimiche dei locali cognomi. Aveva curato una trilogia di ricerche legate alla storia della città e ai suoi abitanti: nel 2019 aveva pubblicato un volume dal titolo ‘La città di Lugo di Romagna nell’800 ’ e nel 2023 ‘Le famiglie di Lugo di Romagna’, uno studio durato dieci anni dove vengono riportate oltre 100mila occorrenze di nascite battezzate di Lugo città, importante supporto che ha permesso di uniformare i numerosi cognomi, rendendoli riconducibili a un’unica forma di base. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

