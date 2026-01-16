È morto il cantante Tony Dallara

È scomparso a 89 anni Tony Dallara, noto cantante italiano. Tra i suoi brani più celebri figurano

È morto a 89 anni il cantante Tony Dallara. Tra i suoi successi, Come prima e Romantica, con cui vinse Sanremo nel 1960 in coppia con Renato Rascel. Dallara, vero nome Antonio Lardera, era originario di Campobasso ma si era trasferito a Milano fin da bambino con la famiglia, la passione per la musica si era manifestata prestissimo e lui aveva continuato a coltivarla benché i primi lavori fossero di tutt’altra natura, barista e impiegato. Sono gli anni di Frankie Lane, dei Platters e di Only you, di un moda nuovo di cantare, di esibirsi, di stare sul palco, di fare musica e Tony inizia il proprio percorso, prima con piccoli gruppi come i Rocky mountains poi con I Campioni, con cui ottiene i primi successi e con cui inizia a cantare in giro per locali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

