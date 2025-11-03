Venezuela il premio Nobel per la Pace Machado appoggia Donald Trump | I venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico | Maduro | Nessuno ci toglierà la nostra democrazia

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comando Sud degli Usa: "Le forze statunitensi sono schierate nei Caraibi per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

venezuela il premio nobel per la pace machado appoggia donald trump i venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico maduro nessuno ci toglier224 la nostra democrazia

© Tgcom24.mediaset.it - Venezuela, il premio Nobel per la Pace Machado appoggia Donald Trump: "I venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico" | Maduro: "Nessuno ci toglierà la nostra democrazia"

Altre letture consigliate

venezuela premio nobel paceAltro che Nobel per la Pace, sì di Machado all'intervento Usa in Venezuela pur di salire al potere - Il massiccio dispiegamento di risorse militari degli Stati Uniti nei Caraibi continua. Da tag24.it

Premio Nobel per la Pace 2025 assegnato a Maria Corina Machado - ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato Norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel Per LaPace 2025 a Maria Corina Machado, leader ... Scrive iltempo.it

María Corina Machado, il Venezuela e l’etica del dissenso: il Nobel che ha scritto la pace con le mani legate - Se pace è ridurre la violenza sistemica – giuridica, amministrativa, di polizia – ai danni della società civile, Machado ha ri- Si legge su italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Premio Nobel Pace