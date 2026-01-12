varese finanza sequestra rolex e gioielli non dichiarati per oltre 40 mila euro

Nella provincia di Varese, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato Rolex e altri gioielli non dichiarati, per un valore superiore a 40.000 euro. L’intervento è avvenuto durante un controllo su un veicolo proveniente dalla Svizzera, che trasportava merce di valore non dichiarata. L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’evasione fiscale e al contrabbando di beni di lusso.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza della Compagnia di Gaggiolo, in provincia di Varese, hanno rinvenuto all’interno di un’auto in transito, proveniente dalla Svizzera, merce di valore non dichiarata. Nel corso delle operazioni di controllo, effettuate all’interno del veicolo sono stati rinvenuti un orologio marca “Rolex”, un collier e un bracciale marca “Wellendorff”. Il tutto per un valore quantificato in 43.842 euro. Sequestrati l’orologio, del collier e il bracciale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

