Varese Finanza sequestra Rolex e gioielli non dichiarati per oltre 40 mila euro
Nella provincia di Varese, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato Rolex e altri gioielli non dichiarati, per un valore superiore a 40.000 euro. L’intervento è avvenuto durante un controllo su un veicolo proveniente dalla Svizzera, che trasportava merce di valore non dichiarata. L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’evasione fiscale e al contrabbando di beni di lusso.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza della Compagnia di Gaggiolo, in provincia di Varese, hanno rinvenuto all’interno di un’auto in transito, proveniente dalla Svizzera, merce di valore non dichiarata. Nel corso delle operazioni di controllo, effettuate all’interno del veicolo sono stati rinvenuti un orologio marca “Rolex”, un collier e un bracciale marca “Wellendorff”. Il tutto per un valore quantificato in 43.842 euro. Sequestrati l’orologio, del collier e il bracciale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Rientra e trova la casa svaligiata: via Rolex e gioielli per 10 mila euro
Leggi anche: La guardia di finanza sequestra oltre 31 mila articoli per Halloween non sicuri
Arriva dalla Svizzera con un Rolex e gioielli Wellendorff nascosti in auto: evasione da 10mila euro; Gioielli non dichiarati al valico del Gaggiolo: sequestrati dalla Finanza Rolex e preziosi per oltre 43 mila euro; Rolex e gioielli Wellendorff di contrabbando al Gaggiolo, blitz della Finanza; Rolex e gioielli nascosti in auto: scatta il sequestro al Gaggiolo.
Varese, Finanza sequestra Rolex e gioielli non dichiarati per oltre 40 mila euro - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza della Compagnia di Gaggiolo, in provincia di Varese, hanno ... stream24.ilsole24ore.com
Gioielli di lusso e Rolex nascosti in auto dalla Svizzera: sequestro da quasi 44mila euro al valico del Gaggiolo - Alla consueta domanda sulla presenza di merce o valuta da dichiarare, l’occupante del veicolo aveva risposto negativamente. msn.com
Sequestrati dalla Guardia di finanza di Milano fuochi d'artificio illegali e pericolosi che sarebbero finiti anche in provincia di Varese. Trovato un lanciarazzi Leggi l'articolo https://www.prealpina.it/pages/fuochi-pericolosi-sequestrato-un-lanciarazzi-400492 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.