Dove vedere in tv Musetti-Zverev Australian Open Opening Week 2026 | orario programma streaming

Lorenzo Musetti ha archiviato la domenica conclusiva del torneo ATP 250 di Hong Kong con una sconfitta e una vittoria: prima ha perso la finale del singolare contro il kazako Alexander Bublik, poi ha alzato al cielo il trofeo in doppio insieme a Lorenzo Sonego regolando i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov. La nona finale persa in altrettante disputate negli ultimi venti mesi accende un campanello d’allarme, ma il toscano può festeggiare perché da domani sarà ufficialmente il nuovo numero 5 del mondo. Best ranking in carriera per il nostro portacolori, che ora si lancia con ottimismo verso gli Australian Open, primo Slam della stagione che si aprirà domenica 18 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

