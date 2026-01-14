Dove vedere in tv e streaming il sorteggio degli Australian Open 2026 | orario e programma

Il sorteggio degli Australian Open 2026 si terrà il 15 gennaio alle 04:30 ora italiana, ovvero alle 14:30 a Melbourne. In questa occasione verranno annunciati i tabelloni ufficiali del torneo. Ecco dove seguirlo in tv e streaming, con orari e programma, per restare aggiornati sulle principali novità della manifestazione.

Il sorteggio degli Australian Open 2026 è in programma il 15 gennaio alle ore 04:30 italiane (le 14:30 locali a Melbourne). La cerimonia definirà il percorso dei 128 giocatori e delle 128 giocatrici presenti nel tabellone principale (main draw) del primo Slam della stagione. Il main draw sarà completato dagli atleti provenienti dalle qualificazioni, in calendario dal 12 al 15 gennaio, e dalle wild card assegnate dagli organizzatori. Nel tabellone maschile, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz partiranno dai lati opposti del draw: lo spagnolo sarà testa di serie n.1, mentre l’altoatesino n.2. Sinner andrà a caccia del terzo titolo consecutivo a Melbourne, dopo i trionfi del 2024 e del 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

