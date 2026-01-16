Dove si trova la spiaggia dove la sabbia non scotta mai nemmeno sotto il sole cocente
La spiaggia dove la sabbia non scotta mai, anche nelle ore più calde, si trova a Whitehaven Beach. Situata in Australia, questa rinomata destinazione offre un ambiente unico, con una sabbia così fresca da consentire lunghe passeggiate senza preoccuparsi di bruciarsi. Un luogo ideale per chi cerca relax e natura, lontano dai rischi legati alle temperature elevate.
A Whitehaven Beach non c'è il rischio di bruciarsi i piedi neppure nelle ore di punta. La sabbia è sempre fresca, perfetta per lunghe passeggiate sotto il sole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
