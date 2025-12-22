Dove si trova il presepe di sabbia più famoso d'Europa e perché vale la pena visitarlo

22 dic 2025

Tra il 5 dicembre e l'11 gennaio si può ammirare il presepe di sabbia più famoso d'Europa, il Belen de Arena di Las Palmas, alle Gran Canarie, costruito dagli artisti più bravi del mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

