Dovbyk si opera | i tempi si allungano
Dovbyk si sottopone a ulteriori accertamenti, che hanno confermato la gravità del problema al tendine subito durante la partita contro il Lecce. Di conseguenza, i tempi di recupero si protraggono, rendendo necessario un periodo di osservazione e trattamento più lungo rispetto alle previsioni iniziali. La società e lo staff medico monitorano attentamente la situazione per definire il percorso di riabilitazione più appropriato.
Ulteriori esami hanno evidenziato la serietà del problema al tendine che il centravanti ucraino aveva riportato nel corso della partita contro il Lecce. Come riporta Filippo Biafora, dopo diverse consultazioni e controlli clinici è arrivata la decisione di procedere con l’operazione della coscia. L’operazione allunga i tempi di recupero. L’ucraino era appena tornato dal primo infortunio di cui era stato vittima in Roma-Udinese e dopo tre spezzoni di partita contro Genoa, Atalanta e Lecce ha accusato un altro problema. L’infortunio, che aveva costretto Dovbyk al cambio forzato dopo il gol che aveva chiuso la sfida del Via del Mare, sembrava dovesse tenerlo ai box per poco meno di un mese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
