Napoli non c’è pace per Gilmour | i tempi di recupero si allungano

Il centrocampista scozzese del Napoli, Billy Gilmour, è partito alla volta di Londra per affrontare un nuovo consulto medico dopo l’infortunio alla pubalgia. Lo stop si allargherà ancora. L’intenzione è pianificare tempi di recupero e terapia con precisione, ma il giocatore azzurro non tornerà tra i disponibili a breve. Gilmour preoccupa: i tempi di recupero si allungano. Billy Gilmour si è recato in Inghilterra per sottoporsi a un ulteriore accertamento medico. L’obiettivo dello staff sanitario del Napoli è definire con chiarezza la terapia da seguire e stimare con più precisione i tempi necessari per il recupero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, non c’è pace per Gilmour: i tempi di recupero si allungano

