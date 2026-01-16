Dopo l'Uomo Gatto anche il cane Chico tedoforo delle Olimpiadi di Milano Cortina | come ha fatto

Dopo l’Uomo Gatto, anche Chico, il cane influente, diventa il primo tedoforo a quattro zampe nella storia delle Olimpiadi di Milano Cortina. Scopri come Chico ha ottenuto questo riconoscimento e quale ruolo ha avuto nel contesto dei Giochi, in un momento di discussioni sulle esclusioni di importanti simboli e personaggi dello sport italiano. Un esempio di come l’amore per l’evento possa superare le aspettative e unire diverse realtà.

Il cane Chico fa oggi la storia: è il primo tedoforo a quattro zampe nella storia delle Olimpiadi. Come ha fatto il noto influencer a quattro zampe a meritarsi il prestigioso ruolo nei Giochi di Milano Cortina, mentre infuriano le polemiche per le esclusioni di tanti monumenti e leggende degli sport invernali italiani.

