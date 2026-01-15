Choc a Napoli | donna colpita da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio a Fuorigrotta

A Napoli, una donna di 67 anni è stata ferita alla testa da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio in piazzale Tecchio, Fuorigrotta. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che ora chiede chiarimenti sulle circostanze e sulle misure di sicurezza adottate. La vicenda evidenzia l’importanza di vigilanza e prevenzione in aree pubbliche frequentate da residenti e visitatori.

Una donna di 67 anni è stata colpita alla testa da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio in piazzale Tecchio, a Fuorigrotta. L'episodio è avvenuto nei pressi.

La Polizia di Stato di Napoli sta indagando sul grave ferimento di una donna di 67 anni colpita alla testa e alla spalla da un monopattino caduto da un'altezza di 7 metri.

