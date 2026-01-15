Donna colpita da un monopattino lanciato dall' alto | in prognosi riservata

Una donna di 67 anni è stata colpita da un monopattino lanciato dall’alto a piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigatta a Napoli. L’incidente si è verificato oggi e la donna è attualmente in prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze di quanto accaduto.

Colpita da un monopattino lanciato dall'alto. È quanto accaduto a una donna di 67 anni ferita oggi a piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Cardarelli e ricoverata al Trauma center in prognosi riservata, ma non in gravi condizioni. Agli agenti della Polizia di Stato intervenuti ha riferito di essere stata colpita mentre stava passando davanti a un palazzo all'incrocio tra viale Augusto e via Claudio, non lontano dall'ingresso della Mostra d'Oltremare. Sono in corso indagini da parte del Commissariato San Paolo, però, per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e chi abbia potuto scagliare dall'alto l'oggetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Lanciano monopattino da 7 metri, donna colpita alla testa a Napoli: in prognosi riservata Leggi anche: Choc a Napoli: donna colpita da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio a Fuorigrotta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli, donna colpita da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio a Fuorigrotta - La Polizia di Stato di Napoli sta indagando sul grave ferimento di una donna di 67 anni colpita alla testa e alla spalla da un monopattino caduto da un'altezza di 7- ilmessaggero.it

Choc a Napoli: donna colpita da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio a Fuorigrotta - Una donna di 67 anni è stata colpita alla testa da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio in piazzale Tecchio, a Fuorigrotta. msn.com

Lanciano monopattino da 7 metri, donna colpita alla testa a Napoli: in prognosi riservata - Una 67enne è rimasta ferita a Napoli: è stata colpita alla testa da un monopattino lanciato da un parcheggio sul tetto di una struttura mentre era in ... fanpage.it

La denuncia dei familiari della donna, colpita da una patologia cardiaca, e l'ammissione dell'ospedale: «Grave dimenticanza, errore di comunicazione» facebook

Altra angolazione Colpita a distanza ravvicinata (da almeno 2 proiettili) la donna uccisa a Minneapolis dall’ICE, impegnata in uno show of force nella città del Minnesota NON come sostiene la versione ufficiale mentre caricava con l’auto gli agenti Vedi anche t x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.