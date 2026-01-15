Donna colpita da un monopattino lanciato dall' alto | in prognosi riservata

Una donna di 67 anni è stata colpita da un monopattino lanciato dall’alto a piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigatta a Napoli. L’incidente si è verificato oggi e la donna è attualmente in prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze di quanto accaduto.

Colpita da un monopattino lanciato dall'alto. È quanto accaduto a una donna di 67 anni ferita oggi a piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Cardarelli e ricoverata al Trauma center in prognosi riservata, ma non in gravi condizioni. Agli agenti della Polizia di Stato intervenuti ha riferito di essere stata colpita mentre stava passando davanti a un palazzo all'incrocio tra viale Augusto e via Claudio, non lontano dall'ingresso della Mostra d'Oltremare. Sono in corso indagini da parte del Commissariato San Paolo, però, per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e chi abbia potuto scagliare dall'alto l'oggetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

