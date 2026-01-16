donald preme ancora su caracas

Donald insiste sulla questione di Caracas. Durante un vertice alla Casa Bianca con María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, l’Italia ha ottenuto la liberazione di Luigi Gasperin, imprenditore detenuto da più di un anno. Questa interlocuzione segna un passo importante nelle relazioni tra i paesi e nella tutela dei cittadini italiani all’estero.

Vertice alla Casa Bianca con María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana L’Italia ottiene la liberazione dell’imprenditore Luigi Gasperin, detenuto da oltre un anno. Ieri Donald Trump ha incontrato alla Casa Bianca la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, in un vertice che Washington ha presentato come un momento di confronto politico sul futuro del Venezuela. Alla vigilia del colloquio, Trump aveva definito Machado «molto simpatica» spiegando che con lei si sarebbe parlato «delle cose di base», a partire da «democrazia, libertà e futuro del Paese». Il presidente americano aveva inoltre ricordato il conferimento del premio Nobel per la Pace alla dissidente venezuelana, sottolineando che «è un grande onore» e che si tratta di «un riconoscimento meritato per quello che ha fatto». 🔗 Leggi su Laverita.info

