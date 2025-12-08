Ucraina | l’Europa blinda Zelensky e preme sugli asset russi Ancora niente intesa con gli Usa

L’Ucraina cerca di rafforzare il sostegno europeo mentre affronta tensioni con gli Stati Uniti. Zelensky tenta di mediare con i leader europei per superare le divergenze con Washington, che non ha ancora raggiunto un accordo con Kyiv. Donald Trump ha criticato l’approccio del governo ucraino sui negoziati, intensificando il quadro diplomatico e strategico in regione.

Donald Trump l'ha accusato di un approccio "deludente" sui negoziati, così Zelensky cerca il sostegno dei leader europei per la mediazione con la Casa Bianca. "L'unità" tra alleati "è fondamentale", ha sottolineato il presidente ucraino incontrando a Londra Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron, prima di volare a Bruxelles per vedere i vertici Nato .

