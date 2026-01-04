Attacco a Caracas | arrestato Nicolàs Maduro Il trionfo di Donald Trump

In un contesto di tensione internazionale, Caracas ha assistito a un attacco aereo che ha coinvolto numerosi velivoli militari. Durante la notte, le basi strategiche e il parlamento sono stati colpiti con precisione, segnando un momento di forte instabilità politica. L’arresto di Nicolàs Maduro rappresenta un punto di svolta nella crisi venezuelana, suscitando reazioni a livello globale e segnando un possibile cambiamento nel panorama politico del paese.

Una manciata di minuti alla mezzanotte e il cielo di Caracas viene squarciato dal rumore del volo di circa 150 tra caccia, bombardieri, droni, aerei di ricognizione e poi i boati di bombardamenti precisi come il bisturi di un chirurgo che hanno colpito basi militari e parlamento. L'ordine dell'attacco al Venezuela è partito da Mar-a-Lago alle 4.46 ora italiana: «Good luck and Godspeed», le parole del presidente Usa, Donald Trump che hanno dato il via all'operazione «Martello di Mezzanotte». Alle due ora locale il presidente venezuelano Nicolàs Maduro e sua moglie, Cilia Flores sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Attacco a Caracas: arrestato Nicolàs Maduro. Il trionfo di Donald Trump Leggi anche: Attacco militare a Caracas e cattura di Nicolás Maduro Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Il ristoratore genovese Parodi a Caracas: “Siamo chiusi in casa, ore di attesa” | Video Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Attacco a Caracas: arrestato Nicolàs Maduro. Il trionfo di Donald Trump - Una manciata di minuti alla mezzanotte e il cielo di Caracas viene squarciato dal rumore del volo di circa 150 tra caccia, bombardieri, droni, aerei ... iltempo.it

Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Tajani: “Preoccupati per gli italiani”. Il ristoratore genovese Parodi a Caracas: “Siamo ... - Ore di angoscia per gli italiani residenti nel Paese o detenuti, come il cooperante veneziano Alberto Trentini. ilsecoloxix.it

Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

US Vs Venezuela War Begins? Maduro Stuns Trump, Sends Shock Orders To Navy Over Oil Blockade

di Francesco Marrapodi Washington / Caracas –Alledue del mattino Caracas è stata strappata al ... #arrestato #MADURO #Venuezela - facebook.com facebook

Dopo i bombardamenti su #Caracas, #Trump afferma che gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente venezuelano #Maduro e la moglie. L’annuncio, non confermato da fonti indipendenti, apre uno scenario senza precedenti. Leggi lo Speciale ISPI: x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.