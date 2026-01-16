A Spoleto, dal 26 gennaio al 7 febbraio, si svolgeranno le riprese della 15ª stagione di Don Matteo. Le attività interesseranno il centro storico della città, che sarà teatro delle scene della fiction di Rai1 prodotta da Lux Vide. Un’occasione per assistere alle lavorazioni di una delle serie più popolari della televisione italiana, che coinvolge le vie e le piazze di questa storica località.

Spoleto si prepara a tornare sotto i riflettori: da lunedì 26 gennaio a sabato 7 febbraio le strade e le piazze del centro storico ospiteranno le riprese della 15ª stagione della fortunata fiction di Rai1, Don Matteo, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle. Il cast e la troupe continueranno a girare nuove puntate ricche di indagini, colpi di scena e avventure. Intanto, gli episodi della stagione 15 sono in onda su Rai1 e RaiPlay ogni giovedì. Protagonisti della serie sono Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (Maresciallo Cecchini), Nathalie Guetta (la perpetua Natalina), Eugenio Mastrandrea (Capitano Diego Martini) e Francesco Scali (il sacrestano Pippo). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Don Matteo 15: nuove riprese a Spoleto dal 26 gennaio al 7 febbraio

Leggi anche: Don Matteo 15 debutta su Rai Uno l’8 gennaio: le riprese proseguono a Spoleto

Leggi anche: Dall'8 gennaio su Rai 1 torna "Don Matteo 15" con Raoul Bova nei panni di Don Massimo. E tante nuove storie. La video-intervista all'attore

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“Don Matteo 15”, Raoul Bova torna in chiesa: trama, cast, i nuovi personaggi; Don Matteo 15: quando inizia, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi; Torna Don Matteo, Raoul Bova: “Con Frassica stima e amicizia”. Nel cast anche Diletta Leotta; Don Matteo 15 al via: stasera in tv Raoul Bova affronta un mistero....

Don Matteo 15 torna a Spoleto per le nuove riprese - Dal 26 gennaio al 7 febbraio, infatti, troupe e cast della stagione già in onda su Rai 1 si rimetteranno al lavoro sul set principale di piazza Duom ... umbria24.it