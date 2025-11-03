Don Matteo 15 debutta su Rai Uno l’8 gennaio | le riprese proseguono a Spoleto
Rai Uno si prepara ad accogliere l’ottava stagione di Don Matteo, che tornerà sul piccolo schermo l’8 gennaio con un totale di dieci nuovi appuntamenti televisivi. Le riprese della quindicesima stagione, tuttavia, non sono ancora concluse: il secondo blocco di lavorazioni a Spoleto è previsto dal 10 al 30 novembre, con il cast guidato da Raoul Bova e la troupe della Lux Vide pronta a tornare in città dopo la festa di San Ponziano per registrare le nuove scene. Da oltre vent’anni Don Matteo accompagna il pubblico italiano: la serie, trasmessa per la prima volta il 7 gennaio 2000, è stata tra le fiction più seguite della televisione nazionale e apprezzata anche all’estero, dalla Francia alla Finlandia, dagli Stati Uniti all’ Australia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
