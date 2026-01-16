Divieto di social under 16 in Australia rimossi 4,7 milioni di account E adesso ci pensa anche la Gran Bretagna

In Australia, l’introduzione di un divieto di social media per i minori di 16 anni ha portato alla rimozione di circa 4,7 milioni di account nelle prime settimane. Ora, anche la Gran Bretagna sta valutando misure simili, segnando un nuovo passo nella regolamentazione dell’uso dei social da parte dei più giovani. Questi interventi riflettono l’attenzione crescente verso la tutela dei minori online e le sfide delle piattaforme digitali.

L’esperimento australiano sul divieto di social media per i minori di 16 anni ha superato la fase iniziale con numeri che hanno fatto rumore: nelle prime settimane dall’entrata in vigore dell’Online Safety Amendment Act lo scorso dicembre, le principali piattaforme hanno disattivato, rimosso o limitato circa 4,7 milioni di account appartenenti a utenti ritenuti under-16. Un dato diffuso dal governo di Canberra e confermato dall’eSafety Commissioner, che parla di un “impatto rapido e di vasta portata”. La ministra delle Comunicazioni Anika Wells ha difeso con decisione la misura: “Abbiamo sfidato chiunque sostenesse che non si potesse fare, incluse alcune delle aziende più potenti e ricche del pianeta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Divieto di social under 16, in Australia rimossi 4,7 milioni di account. E adesso ci pensa anche la Gran Bretagna Leggi anche: Australia, rimossi da social 4,7 milioni di account non in regola con legge a tutela under 16 Leggi anche: L’Australia applica il divieto di accesso ai social media per gli under 16: oltre un milione di account devono essere disattivati dalle piattaforme Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Australia, divieto dei social media: bilancio dopo un mese; Social vietati agli under 16: la trappola del falso senso di sicurezza e il fallimento delle istituzioni; Social vietati agli under 16 in Australia, Meta chiude 550 mila account; Australia, social vietati agli under 16: in un mese cancellati più di 500mila account. In Australia il divieto di social agli Under 16 ha prodotto il blocco di quasi 5 milioni di account - Il provvedimento riguarda Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, X, Snapchat, Reddit, Twitch e Kick. dire.it

In Australia il divieto dei social per gli under 16 è legge, come funziona e quali sono le sanzioni - L’Australia ha approvato una delle normative più rigide al mondo per regolamentare l’accesso dei minori ai social media. blitzquotidiano.it

Australia, Meta chiude oltre mezzo milione di account under 16 dopo la legge sui social - Nei primi giorni del divieto australiano sui social per gli under 16, Meta ha disattivato quasi 550. hwupgrade.it

Le immagini sui social dei giochi sullo strato di ghiaccio e i timori per i rischi. Affissi cartelli di divieto, controlli delle forze dell'ordine - facebook.com facebook

Divieto social ai minori: e se la Francia seguisse l'Australia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.