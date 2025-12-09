L’Australia applica il divieto di accesso ai social media per gli under 16 | oltre un milione di account devono essere disattivati dalle piattaforme

Orizzontescuola.it | 9 dic 2025

L'Australia introduce dal 10 dicembre il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni. La legge, approvata un anno fa dal partito laburista del premier Anthony Albanese con il sostegno dell'opposizione, rappresenta la prima normativa nazionale al mondo che vieta l'accesso alle piattaforme digitali in modo assoluto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

