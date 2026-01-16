Australia rimossi da social 4,7 milioni di account non in regola con legge a tutela under 16

In Australia, a seguito dell’entrata in vigore di una legge che vieta l’uso dei social per i minori di 16 anni, le piattaforme hanno rimosso circa 4,7 milioni di account non conformi. Questa misura mira a tutelare i giovani online, garantendo un ambiente digitale più sicuro e rispettoso delle normative vigenti.

Le piattaforme social in Australia hanno rimosso 4,7 milioni di account dopo l’introduzione della legge che prevede il divieto all’uso dei social per i minori di 16 anni. Gli account rimossi sono riconducibili a minori. “Abbiamo bloccato tutti coloro che dicevano che non si poteva fare, alcune delle aziende più potenti e ricche del mondo e i loro sostenitori”, ha dichiarato il ministro delle comunicazioni Anika Wells. “Ora -ha aggiunto- i genitori australiani possono essere certi che i loro figli possono riavere indietro la loro infanzia”. I dati comunicati al governo australiano da 10 piattaforme di social media mostrano la portata di questo divieto storico da quando è stato emanato a dicembre, a causa dei timori sugli effetti dannosi degli stessi sui giovani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Meta ha detto di aver rimosso 550mila profili legati a minori di 16 anni in Australia, per via della legge che vieta loro i social x.com

