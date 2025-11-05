Il Vescovo di Bergamo | Ritornare in Terra santa per dare respiro e speranza

Ecodibergamo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INTERVISTA. Il Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, traccia un bilancio del pellegrinaggio della Conferenza episcopale lombarda nei luoghi di Gesù. «Noi non possiamo giudicare, ma possiamo stare accanto, ascoltare, sostenere» chi soffre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

il vescovo di bergamo ritornare in terra santa per dare respiro e speranza

© Ecodibergamo.it - Il Vescovo di Bergamo: «Ritornare in Terra santa per dare respiro e speranza»

Altre letture consigliate

vescovo bergamo ritornare terraIl Vescovo di Bergamo: «Ritornare in Terra santa per dare respiro e speranza» - Il Vescovo di Bergamo traccia un bilancio del pellegrinaggio della Conferenza episcopale lombarda nei luoghi di Gesù ... Si legge su ecodibergamo.it

Vescovi lombardi: pellegrinaggio in Terra Santa. Mons. Beschi (Bergamo), “qui come pellegrini di pace”. Oggi tra i beduini e alla Natività - (dall’inviato a Gerusalemme) “Siamo venuti come pellegrini di pace, consapevoli che la pace scaturisce dalla conversione del cuore”. Come scrive agensir.it

vescovo bergamo ritornare terraIl pellegrinaggio dei vescovi lombardi in Terra Santa - Previsti incontri con le comunità cristiane locali e il patriarca latino Pierbattista Pizzaballa ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Vescovo Bergamo Ritornare Terra