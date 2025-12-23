Dimissioni del sindaco Pd | Atto di rispetto verso le istituzioni e verso la città Rispettiamo la presunzione di innocenza

Il Pd commenta le dimissioni del sindaco di Cervia, definendole un atto di rispetto verso le istituzioni e la città. Ricorda inoltre l'importanza di rispettare la presunzione di innocenza, sottolineando come la vicenda, prima di tutto, riguardi questioni personali e familiari. È fondamentale affrontare la situazione con la massima sensibilità, mantenendo un atteggiamento rispettoso nei confronti delle persone coinvolte.

“La vicenda che coinvolge il sindaco di Cervia, prima di ogni altra considerazione, riguarda una sfera personale e familiare e, per questo, va affrontata con grande rispetto delle persone coinvolte. Vogliamo ribadire il nostro impegno nel contrasto a ogni forma di violenza di genere, una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Caso Tiero, Valeriani (Pd) sulle mancate dimissioni: “Nessun rispetto verso le istituzioni, la Regione è paralizzata” Leggi anche: La crisi politica della giunta Micciché, l'appello della Dc: "Dimettersi è un atto di rispetto verso la città" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il sindaco Mattia Missiroli indagato per le botte alla moglie: imbarazzo Pd. Spunta una richiesta d’aiuto della donna nel 2012; Il Partito Democratico di Modugno: «Chiediamo dimissioni immediate del sindaco, della giunta e dell'intero consiglio comunale»; Cervia, sotto indagine il sindaco Mattia Missiroli, chieste le dimissioni. Il Pd: “piena fiducia nel lavoro della magistratura”; Sindaco di Cervia indagato, il Pd: Violenza incompatibile con i valori del nostro partito. Dimissioni del sindaco, Pd: "Atto di rispetto verso le istituzioni e verso la città. Rispettiamo la presunzione di innocenza" - “La vicenda che coinvolge il sindaco di Cervia, prima di ogni altra considerazione, riguarda una sfera personale e familiare e, per questo, va affrontata con grande rispetto" ... ravennatoday.it

Accusato di maltrattamenti, il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si dimette. Il Pd prende le distanze - "Con profondo dolore e ribadendo ancora una volta la mia totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza, rassegnerò le mie dimissioni" ... affaritaliani.it

Mattia Missiroli, si dimette il sindaco dem di Cervia accusato di maltrattamenti alla moglie - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica dopo le accuse di ... iltempo.it

Sindaco di Cervia indagato, stasera il Consiglio comunale tra garantisti, richiesta di dimissioni e perplessità - facebook.com facebook

Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie: «Dimissioni Prima lettura degli atti» x.com

