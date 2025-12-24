Cambia l’accesso alla città Ztl per i bus e strada Fiume

La giunta ha approvato due delibere che definiscono le nuove modalità di accesso alla città e la mobilità locale. Tra le misure, la trasformazione dell’intersezione tra via Giovanni Paolo II (Strada Fiume) e il nuovo collegamento viario con la rotatoria di Fontebecci, che sarà realizzata come rotatoria. Queste modifiche rientrano nel piano di riqualificazione della viabilità, con l’obiettivo di migliorare la circolazione e ridurre i transiti non necessari.

Due delibere della giunta, ieri, vanno a disegnare il futuro accesso alla città e la mobilità. A partire dalla trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra via Giovanni Paolo II (strada Fiume) e il nuovo collegamento viario con la rotatoria di Fontebecci, di cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. "La realizzazione di una rotatoria tra la strada Fiume e la nuova bretella per Fontebecci – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini – va a completare la ridefinizione della viabilità nella zona. Puntiamo ad alleggerire la zona di Fontebecci, creando una linea che colleghi la zona Nord alla zona Est della città". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cambia l’accesso alla città. Ztl per i bus e strada Fiume Leggi anche: Verona Sud cambia volto: due nuove rotatorie per un accesso alla città più scorrevole Leggi anche: Confcommercio incontra l'assessore Morolli: illuminazione pubblica e accesso alla ZTL per le consegne i temi trattati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pisamo, le due novità. Cambia il regolamento per gli stalli blu e le ztl. Online il nuovo sito - Le feste, per i più, sono passate e bisogna stare subito all’erta: dal primo gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento per i ... lanazione.it L’accesso ai corsi di Medicina e Odontoiatria cambia: il test di ingresso sarà abolito a partire dall’anno accademico 2025/2026. Una decisione che rivoluziona il percorso di formazione dei futuri dentisti e medici, con un nuovo sistema di selezione basato sul - facebook.com facebook Accesso a Medicina, semestre filtro in revisione: cosa potrebbe cambiare x.com

