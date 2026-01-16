La ripresa del settore manifatturiero si sta consolidando, grazie a una forte influenza tedesca e a un quadro normativo stabile. Gli analisti si attendono un aumento della produzione industriale di circa lo 0,5 per cento rispetto a novembre 2025, indicando segnali di stabilità e crescita moderata nel settore.

Il consensus degli analisti aveva previsto una crescita della produzione industriale riferita al novembre 2025 attorno a +0,5 per cento. I dati Istat l’hanno triplicata comunicando che mese su mese la produzione è cresciuta dell’1,5 per cento. Gli analisti si erano basati su segnali che arrivavano dalle survey aziendali e anche da un report di Bankitalia ma le proporzioni dello scatto hanno sorpreso tutti. Anche perché per la prima volta dopo tre anni tutti i confronti sono in territorio positivo: mese su mese l’abbiamo detto, trimestre su trimestre ha fatto segnare +1,1 per cento e anno su anno – il cosiddetto tendenziale – si è attestato a +1,4 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dietro alla risurrezione del manifatturiero c’è tanta Germania e poca legge di Bilancio

