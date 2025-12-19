Manifatturiero per le industrie piacentine bilancio meno critico | a settembre fatturato in calo del 2,4%
A settembre, il settore manifatturiero delle industrie piacentine mostra un calo del 2,4% nel fatturato, segnando un miglioramento rispetto alla prima metà dell'anno. Sebbene il bilancio rimanga leggermente negativo alla fine del terzo trimestre 2025, la diminuzione appare meno marcata, indicando segnali di stabilità e una possibile ripresa nel panorama industriale locale.
«Molto meno critico di quello registrato alla fine del primo semestre, ma comunque leggermente negativo il bilancio relativo alla produzione manifatturiera piacentina alla fine del terzo trimestre del 2025». A evidenziarlo sono le analisi dell’ufficio studi e statistica della Camera di commercio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
