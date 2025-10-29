Scomparso da due giorni Francesco Strasso 27 anni | paura a Pagani la madre | ‘Aiutatemi a ritrovarlo’

L’allontanamento da casa e la scomparsa. La comunità di Pagani è con il fiato sospeso per la scomparsa di Francesco Strasso, 27 anni, del quale non si hanno più notizie da lunedì mattina. Il giovane è uscito di casa alle 9 del 27 ottobre e da allora si è perso ogni contatto. Un caso che ha rapidamente assunto contorni inquietanti, poiché Francesco è uscito lasciando in casa sia le chiavi sia il telefono cellulare, elemento che rende ancora più misteriosa la sua sparizione. L’ultimo avvistamento. L’ultimo avvistamento sarebbe avvenuto nella zona del Parco dei Bimbi, nel centro della città, ma dopo quel momento le sue tracce sembrano essersi dissolte nel nulla. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Scomparso da due giorni Francesco Strasso, 27 anni: paura a Pagani, la madre: ‘Aiutatemi a ritrovarlo’

